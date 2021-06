Müdada da generaziun illa Crusch Alba

Guarda

Sophie Badel (31) tuorna davo bundant 15 ons i’l cumün da sia infanzia. Implü eir in quella ustaria ingio ch’ella vaiva fat da giuvenila seis prüms pass illa gastronomia. Davo il giarsunadi da cuschinunza ha ella ramassà experienzas professiunalas in diversas chadafös da gourmet e fat üna scolaziun d’actura. Seis partenari Felix Hüfner (32) ha scuvert sia paschiun pel cuschinar illa chadafö da sia nona. El ha fat il giarsunadi da cuschinunz ad Ulm, lavurà in differentas chadafös da gourmet e fat la scolaziun da schef da chadafö. Fin quista prümavaira es el eir stat «sous-chef» aint il Teufelhof a Basilea.

La Crusch Alba dess in avegnir esser ün’ustaria cun maisa raduonda per las abitantas e’ls abitants ed ün local per boccas finas da dapertuot.

Text: cdm/fmr