Giodair la stà cun ritems e chafuollezza

Popcorn-Opera

Als 6 november es gnü dat il tun da partenza per la «Popcorn-Opera» da Bibi Vaplan e l’artista oriunda da Scuol es partida cun sia raketa in tuot las direcziuns artisticas cul böt da conquistar insacura la glüna. Il program dal prolog es gnü lantschà culla prüma chanzun «Crazy Popcorn 1» e cun l’acziun «Extra Life». Cun quist’acziun ramassa Bibi Vaplan extra-vitas in fuorma da dis pels duos vadels Roccobello e Leon. Uschè po tuot l’univers decider quant lönch cha’ls duos vadels pon viver ed esser actuors in quista «Popcorn-opera» chi schloppa sco popcorn in tuot las direcziuns artisticas. Il program es multifari e prevezza ün videogame, filmins, litteratura, invenziuns, mini-festivals e bler oter chi vain publichà sün differents chanals da socialmedia, sülla homepage e chi ha lö eir fisicamaing. Chi chi voul accumpagnar la chantautura engiadinaisa sün seis viadi po acquistar üna plazza illa raketa respectivamaing ün tiket per ün act da la «Popcorn-Opera». Ed a quels manarà il postin adüna darcheu üna surpraisa. In venderdi es cumparüda la seguonda chanzun cun nom «Captain Flamingo». Ün bun mumaint per fermar ün mumaint l’astronava e trar bilantsch da la prüma mità dal prolog.

L’interess crescha plan planin

«Nus vain ramassà 249 dis da vita per Roccobello e Leon e nus vain desch commembers», quinta Bibi Vaplan cun grond plaschair. Cha la reacziun sülla partenza da l’opera saja statta al cumanzamaint plütost modesta. «Eu n’ha stuvü constatar cha ingün nu spettaiva sün meis progets e cha l’interess crescha be plan planin», decler’la. Cha daplü chi capita intuorn la «Popcorn-Opera» e daplü cha la glieud piglia cogniziun. Ella voul eir muossar cun seis proget, cha l’art haja üna valur. E minchün chi’s partecipescha finanzialmaing survain eir ün zücherin implü, in quist cas natüralmaing ün «plopcorn» ed otras surpraisas. Cha’l prolog da l’opera saja sco üna fasa da test chi düra ün on e chi finischa in november. «L’uvertüra ha lura lö da prümavaira a Madagascar», quint’la. Cha da quel lö s’haja ün’otra perspectiva sülla glüna, decler’la cun ün surier e cun ün bun sentimaint artistic per rumper ils muosters tradiziunls.

Ün nouv chapitani cun survista

Fin cha quai es uschè inavant vala amo da ramassar experienzas e da chattar oura che chi’d es insomma pussibel. Als 1. lügl segua la seguonda puolvra litterara ed als 22 settember ün’explosiun generala. Tanteraint daja supraisas impustüt pels commembers e passagers. Scha Bibi Vaplan cumainza a quintar, schi’s rechatt’la bainsvelt in seis muond plain visiuns. Per realisar tuot sias ideas es eir ella dependenta d’üna buna squadra chi definischa che chi’d es insomma pussibel. In sia raketa sun quai üna deschina da persunas, dal co-pilot, a l’indschegner ed oters astronauts chi güdan a schloppar il popcorn. Uossa es la squadra creschüda per ün chapitani important: Captain Flamingo. Ch’el haja sco unic la survista, scriva Bibi Vaplan illa comunicaziun per la preschantaziun da la nouva chanzun. La survista e l’ögliada per schmascrar ils patüflunz. «Ingün nun es plü cool co Captain Flamingo», chanta la chantadura, «el balla cha-cha-cha, tra-la-a e nu’s fa pissers». La nouva chanzun nu tematisescha be in möd alleger l’agen ingion, dimpersè invida eir cun ritems e chafuollezza da mouver il chül e da giodair be schmuors la bella stà.

Text Nicolo Bass