Regierungsmitteilung

In den neun regionalen Impfzentren, den Hausarztpraxen und zeitlich befristeten Impf‑Pop‑ups wurden bisher 132 000 Coronaimpfungen durchgeführt. Nun werden die Impfmöglichkeiten mit Coronaimpfungen in Apotheken und Impftagen für Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren erweitert.

Bisher haben sich rund 500 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren für eine Coronaimpfung angemeldet. Sie können sich aber aktuell nur in der Stadthalle in Chur impfen lassen. Nur dort wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech gespritzt, welcher bereits ab 16 Jahren zugelassen ist. Wegen der komplexen Lagerung werden nun Impftage für Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in den Regionen geplant.Im Engadin wird in St.Moritz am 17. Juni die Erstimpfung und am 8.Juli die zweite Dosis verimpft.

Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, welche sich bis zum 13. Juni 2021, 20 Uhr über die Impfplattform angemeldet haben, werden kontaktiert. Anmeldungen sind weiterhin über die Webseite www.gr.ch/impfung möglich. Jugendliche ab 16 Jahren können sich auch weiterhin für einen Impftermin im Impfzentrum Chur anmelden. Die Priorisierung erfolgt dann nach kantonalem Impfplan.

(staka)