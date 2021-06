Transfuormaziun musicala ed ün nouv nom

Graubünden Brass

La Brass Band Sursilvana s’ha partecipada cun grond success a differentas concurrenzas naziunalas ed internaziunalas ed es gnüda cuntschainta sur ils cunfins dal Grischun oura. La fuormaziun nun es restada reservada be per musicists da la Surselva, dimpersè s’ha rivida eir per oters musicists grischuns ambiziunats e da professiun. Uschè han eir differents giuvens talents da l’Engiadina chattà illa Brass Band Sursilvana üna plattafuorma ideala per viver lur paschiun. Dirigida vain quista fuormaziun daspö il 2019 da Gian Stecher chi’d ha eir ragischs in Engiadina Bassa. El ha surtut la fuormaziun da brass cun motivaziun e grondas ambiziuns. Però culla pandemia es tuot stat salda e la vita musicala es statta be cun grondas restricziuns. Ils respunsabels da la BBS han trat a nüz quist temp difficil per müdamaints ed adattamaints. Uossa tuorna la fuormaziun sün ün palc tuottafat special cun ün nouv nom, cun ün nouv logo, cun üna nouva pagina d’internet e cun ün nouv program da transfuormaziun per as güstifichar invers tuot ils musicants grischuns as nomna la fuormaziun in avegnir «Graubünden Brass». Per suottastrichar quista transfuormaziun han ils respunsabels da la «GR Brass» laschà cumpuoner il toc «Evolution» cha las musicantas ed ils musicants preschaintan illa natüra grischuna e per inizialisar il program vast da quist on. In october sun previs trais concerts in Engiadina, a Cuoira ed i’l Grischun Central cul plü giuven musicant sco solist special, nempe Simon Gabriel da S-chanf. In november segua lura la partecipaziun a la concurrenza internaziu-nala da brass band a Montreux.

Text: Nicolo Bass