Tourismus

Neues Spiel und neues Glück an neuem Standort

Das Casino St. Moritz nimmt nach Umbau und Umzug und einer verordneten Zwangspause den Betrieb wieder auf. Am Freitagabend rollten zum ersten Mal die Kugeln in den neuen Räumlichkeiten – mitten in St. Moritz Dorf.